Serie B: frenano Palermo e Venezia, lo Spezia cala il poker. Sampdoria bloccata sul pari

Serie B: stop per Palermo e Venezia, Spezia travolgente. Sampdoria ancora al palo. Gli aggiornamenti sulla cadetteria
Il Modena prosegue la sua fuga solitaria in vetta alla Serie B, approfittando di un sabato che ha visto due pesanti stop per le dirette inseguitrici in zona playoff, Palermo e Venezia.
I rosanero cadono a Catanzaro, puniti dal gol di Cissé allo scadere del primo tempo: per la squadra siciliana è crisi aperta, con una sola vittoria nelle ultime cinque gare. Beffa atroce invece per il Venezia, che dopo essere passato due volte in vantaggio a Carrara si fa rimontare e crolla al 96’, trafitto dall’ex Fiorentina Di Stefano per il 3-2 finale.
Non sorride neppure la Sampdoria, ancora impantanata nei bassifondi: oggi sarebbe retrocessa insieme a Bari e Mantova, che domani si affronteranno in uno scontro diretto già delicatissimo.
Respira invece lo Spezia, che travolge l’Avellino con un poker e ritrova fiducia. Successi preziosi anche per Monza e Cesena, che consolidano la loro corsa.
