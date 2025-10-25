Serie B
Serie B, posticipata Juve Stabia Bari: il comunicato della Lega! Partita da riprogrammare
Juve Stabia Bari rinviata: la Lega Serie B ferma il match, si attende la nuova collocazione in calendario
La Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) ha disposto il rinvio della gara Juve Stabia-Bari, valida per la 10ª giornata del campionato, originariamente prevista per mercoledì 29 ottobre.
La decisione è stata presa dal presidente Paolo Bedin attraverso un comunicato ufficiale, a seguito di una richiesta del Ministero dell’Interno – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. La segnalazione era giunta dalla prefettura di Napoli, che nei giorni scorsi aveva avviato accertamenti sulla società Juve Stabia in merito a presunte infiltrazioni mafiose.
La nuova data dell’incontro sarà stabilita successivamente dalla Lega.
Il comunicato
Il comunicato della lega: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, preso atto dell’odierna comunicazione del Ministero dell’Interno – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con la quale si richiede di posticipare ad altra data l’incontro in oggetto, a seguito della segnalazione della Prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia S.r.l. e visto l’art. 27.2 dello Statuto LNPB, dispone il rinvio della gara JUVE STABIA – BARI, valida per la 10ª giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026, programmata per mercoledì 29 ottobre p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B”
