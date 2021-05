Serie B, Pescara e Reggiana k.o.: arriva la retrocessione in C

Il Pescara e la Reggiana concludono amaramente la loro stagione in Serie B e retrocedono in Serie C con una giornata di anticipo

Pomeriggio di Serie B amaro per il Pescara e la Reggiana. Entrambe le squadre, infatti, perdono e retrocedono in Serie C raggiungendo così l’Entella.

Per gli abruzzesi di Grassadonia fatale la sconfitta in casa della Cremonese per 3-0, mentre per gli emiliani è arrivato il k.o. casalingo per 2-1 contro la SPAL a sancire la sentenza di condanna definitiva.