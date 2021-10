Serie B: San Buffon, il Parma esce dalla crisi? Il Pisa non sa più vincere

Serie B, il Pisa continua a guidare la classifica ma frena ancora. Il Parma vince. Stop Brescia, Lecce e Monza

Nel campionato delle giovani promesse emerge la stella, che non tramonta, di Gigi Buffon. Il portiere, a 43 anni suonati, ancora protagonista con la maglia del Parma. I ducali hanno vinto per 2-1 in casa del Cittadella, ritrovando la vittoria dopo quasi due mesi. Decisivo il cambio modulo di Maresca, che ha optato per la difesa a 3, i gol di Vazquez e Benedyczak, e la parata di Gigi Buffon che ha neutralizzato un calcio di rigore a Mirko Antonucci, scuola Roma, tirato quasi all’angolino. Il penalty respinto ieri sera dall’ex Juve è il numero 37 della sua carriera e un mese dopo la nascita del calciatore a cui ha parato oggi il rigore, Antonucci, Super Gigi parava il suo sesto rigore in carriera, in una partita di Coppa Uefa.

Il Pisa frena ancora, il Crotone esonera Modesto

Cambia la classifica sotto la vetta. Il Pisa non riesce più a vincere e pareggia in casa della Cremonese per 1-1, gol del pari al 93′ di Ciofani. Si avvicina il Benevento, corsaro a Crotone: questa sconfitta costerà l’esonero all’allenatore dei pitagorici Modesto (si lavora per Pasquale Marino ma non solo). Sale anche la Reggina che passa in trasferta per 2-0 in casa del Perugia e si porta a -2 dal Pisa, proprio come il Benevento. Brescia e Lecce non si fanno male e muovono la classifica: solo 1-1 nello scontro diretto del Rigamonti: i gol di Dermaku all’81’ e all’87’ di Bisoli. L’Alessandria porta a casa un altro buon punto bloccando il Frosinone sull’1-1. Tanti pareggi nella decima giornata di Serie B. Anche Vicenza e Monza hanno pareggiato, con lo stesso punteggio. Bene il Cosenza, 3-1 sulla Ternana di Lucarelli. Vittoria importante in chiave salvezza del Como: 1-0 sul Pordenone, che resta ultimo. Prima vittoria esterna della SPAL che esulta contro l’Ascoli grazie all’ennesima perla di Colombo.

