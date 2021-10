Serie B, il Pisa continua a guidare la classifica. Primo successo stagionale per l’Alessandria e per il Vicenza

La settima giornata di Serie B si è aperta con la vittoria del Lecce contro il Monza. Secco 3-0 dei salentini con Strefezza, Di Mariano e Coda che, dopo una partenza non particolarmente positiva, hanno ripreso a carburare e ora sono saliti a quota 14 punti in classifica, avvicinandosi alle zone di vertice. Ennesimo passo falso per il Monza di Giovanni Stroppa, in netto ritardo e ancora nella parte destra della classifica. Sabato importante vittoria in chiave salvezza dell’Alessandria che si è imposta con il punteggio di 1-0 Cosenza, trovando la prima vittoria stagionale grazie al gol di Di Gennaro a 12′ dalla fine. Crotone e Ascoli non sono andate oltre il 2-2 mentre importante vittoria del Cittadella che ha battuto il Frosinone allo Stirpe e lo ha scavalcato in classifica.

Pisa e Cremonese volano e continuano a sorprendere

Passando alle zone altissime della classifica, la Cremonese e il Pisa continuano a volare e in un certo senso a sorprendere. Successo per 2-0 dei grigiorossi, secondi in classifica con 15 punti grazie anche al ko del Brescia e al 2-0 sulla Ternana di Lucarelli firmato Zanimacchia e Di Carmine. Il Pisa invece vola a 19 punti trascinata dal solito Lucca: 2-0 alla Reggina, prima l’autogol di Cionek e poi il rigore del giovane bomber classe 2000 che potrebbe anche andare in nazionale nei prossimi giri e di cui ci ha parlato anche il suo ex allenatore Sesia in esclusiva. La Spal rimonta da 0-2 contro il Parma di Buffon e si porta a casa un punto d’oro. Alle reti di Tutino e Vazquez rispondono Viviani e Colombo: le due squadre restano divise da un solo punto in classifica. E Maresca già rischia. Detto del 4-2 del Como in casa del Brescia, c’è spazio per un altro 4-2, quello del Vicenza in casa del Pordenone: funziona la cura Brocchi e primi 3 punti per i grigiorossi, ottenuti proprio nel confronto diretto contro i ramarri. Solo 0-0 nel posticipo tra Benevento e Perugia con i sanniti che salgono a quota 12 e gli umbri a 10.

