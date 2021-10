Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della settima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla settima giornata di Serie B che si svolgerà tra venerdì 1 e domenica 3 ottobre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Weekend subito bollente con l’anticipo tra due big sin qui altalenanti, ovvero Lecce e Monza. Il concentramento del sabato propone invece l’esame Crotone per la rivelazione Ascoli, mentre la Cremonese ospita la rediviva Ternana di Lucarelli. La capolista Pisa attende la Reggina, mentre per il Parma la trasferta di Ferrara non ammette ulteriori scivoloni. Non meno interessante il menù della domenica, che si apre con il Brescia di Inzaghi nel derby lombardo con il Como. Brividi da bassa classifica tra Pordenone e Vicenza, a chiudere il match serale Benevento-Perugia.

Venerdì 1 ottobre

Lecce-Monza 3-0 (45′ Strefezza, 55′, 70′ Di Mariano)

Sabato 2 ottobre

Alessandria-Cosenza 1-0 (78′ Di Gennaro)

Frosinone-Cittadella 0-1 (54′ Okwonkwo)

Crotone-Ascoli 2-2 (8′, 20′ Canestrelli, 26′ Dionisi, 94′ Bidaoui)

Cremonese-Ternana 2-0 (45′ Zanimacchia, 73′ Di Carmine)

Pisa-Reggina 2-0 (6′ Birindelli, 68′ rig. Lucca)

Spal-Parma 2-2 (27′ Tutino, 68′ Vazquez, 82′ Viviani, 91′ Colombo)

Domenica 26 settembre

Brescia-Como ore 14.00

Pordenone-Vicenza ore 16.15

Benevento-Perugia ore 20.30

CLASSIFICA

Pisa 19

Cremonese 15

Brescia 14

Lecce 14

Ascoli 13

Cittadella 12

Benevento 11

Frosinone 10

Reggina 10

Cosenza 10

Perugia 9

Monza 9

Parma 9

Spal 8

Ternana 7

Crotone 4

Alessandria 4

Como 3

Pordenone 1

Vicenza 0