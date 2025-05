Serie B, esito clamoroso! La Sampdoria retrocede dopo il pareggio contro la Juve Stabia e lascia la categoria

Si è conclusa ufficialmente la Serie B e sono diventati dunque ufficiali tutti gli esiti definitivi del campionato cadetto, in particolar modo quelli sulla zona retrocessione tutt’altro che decisi all’inizio di questo turno.

A scaturire maggior sorpresa è però la retrocessione della Sampdoria che dopo un campionato passato interamente in difficoltà e la svolta in panchina a fine stagione per provare a conquistare con Evani quanto meno la zona play-out, i blucerchiati si sono arresti alla retrocessione diretta in Serie C.

Ad ufficializzare il tutto il pareggio, della formazione blucerchiata, sul campo della Juve Stabia per 0-0, con i campani che conquistano il 5° posto, utile nella lotta play-off, e la Samp che complice le vittorie di Salernitana e Frosinone, scivola in 18a posizione, con 41 punti, retrocedendo.

Un esito clamoroso ad inizio stagione, che sa di grande caduta per una delle squadre più storiche del calcio italiano.