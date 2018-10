In serie C l’arbitro scoppia in lacrime al fischio finale della partita tra Fermana e Suditirol, ecco il motivo

L’arbitro Marco Ricci, che ha diretto la gara tra Fermana e Sudtirol la scorsa domenica in Serie C, è improvvisamente scoppiato a piangere al fischio finale. Il fischietto aveva perso il padre solo pochi giorni prima, ma ha ugualmente scelto di scendere in campo e di rispondere alla chiamata del designazione arbitrale.

Ma al triplice fischio, l’arbitro non ha retto il peso della scomparsa del padre e ha iniziato a singhiozzare lasciando immobili i calciatori i tifosi presenti per la partita. Dopo il fatto, l’arbitro ha chiesto scusa ai dirigenti e ai calciatori delle due squadre che si son mostrate solidali e vicine alla scomparsa del familiare di Marco Ricci.