Serie C, Coppa Italia: il 27 giugno la finale tra Ternana e Juventus U23

La finale di Coppa Italia di Serie C sarà disputata il 27 giugno alle 20:45 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena

Quasi tutto pronto per la finale di Coppa Italia di Serie C. La Lega Pro ha infatti comunicato che la gara, tra Ternana e Juventus U23, si svolgerà il 27 giugno alle 20.45, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Di seguito riportata la nota.

«In applicazione del Com. Uff. n. 262/L del 10.06.2020 e a parziale modifica del Com. Uff. n. 39/CIT del 02.03.2020, si rende noto che la gara della Finale di Coppa Italia Serie C 2019-2020, verrà disputata all’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” di Cesena, nella seguente data e con il relativo orario: FINALE COPPA ITALIA SERIE C 2019-2020 SABATO 27 GIUGNO 2020 TERNANA – JUVENTUS U23 Diretta RAI SPORT Ore 20.45. La Finale di Coppa Italia Serie C sarà disputata in gara unica. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, per determinare la squadra vincente la Finale di Coppa Italia Serie C, saranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, permanga la situazione di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”».