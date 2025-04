Serie C, si conclude il girone A! Il Padova raggiunge in B Entella e Avellino, Vicenza ai play-off. Tutti gli esiti

Serie C, il Padova raggiunge in Serie B Entella e Avellino vincitrici degli altri due gironi, Vicenza ai play-off. Tutti gli esiti

Si è ufficialmente concluso il girone A di Serie C che nel pomeriggio odierno ha dato i primi verdetti della Regular Season 2024-2025. Il girone, l’unico ancora non certo della capolista, e conseguente neopromossa in Serie B, ha dato così i suoi esiti per la fase successiva del torneo.

A festeggiare la promozione diretta è stata il Padova che nonostante lo 0-0 in casa della Lumezzane riesce a tenere a distanza di sicurezza il Vicenza, e con 86 punti a 83, chiudere da capolista il girone A.

Per i rivali, solo un secondo posto, dovuto al pesante ko per 3-1 in casa del Trento. Vicenza che dunque parteciperà ai play-off partendo direttamente dal secondo turno dalla fase nazionale seguito dalla Feralpisalò, già certa del traguardo come terza e qualificata al primo turno nazionale.

Parteciperanno ai play-off del girone, invece, le successive 7 classificate, con l’Albinoleffe 4a in classifica a partire dal secondo turno, e Renate, Giana Erminio, Trento, Atalanta U23, Virtus Verona e Arzignano a prendere parte al primo turno.

Nella zona retrocessione, era già certa quella della Clodiense, mentre saranno play-out per Lumezzane, Pro Vercelli, Aurora Pro Patria e Caldiero Terme.