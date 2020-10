Serie C LIVE: Lopez nuovo tecnico della Lucchese, Arini rinforza l’Arezzo

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

AREZZO – Rinforzo di spessore per il club toscano che annuncia l’ingaggio di Mariano Arini. Il “Samurai” classe ’87 sposa il progetto aretino dopo la lunga esperienza in Serie B tra Avellino, Spal e Cremonese.

Ancora in bilico, invece, la trattativa con il difensore ex Udinese Thomas Herteaux, che non sembrerebbe del tutto convinto malgrado la proposta di contratto triennale sul tavolo.

CAVESE – Aria pesante dopo la quinta sconfitta consecutiva. I tifosi hanno chiesto platealmente le dimissioni del tecnico Modica e del DG Pavone. Richieste però respinte in toto dal presidente Santoriello.

LUCCHESE – Dopo aver esonerato Francesco Monaco, scelto ufficialmente il nome del sostituto: Giovanni Lopez torna per la terza volta sulla panchina della società toscana.

Pessime notizie, invece, dall’infermeria: l’attaccante Jonathan Bitep ha riportato una frattura malleolare con interessamento dei legamenti della caviglia destra.

PALERMO – Ufficialmente rinviata la sfida con il Potenza, ecco il comunicato ufficiale della LegaPro: “Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Palermo ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, e in considerazione altresì della comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Palermo Prot.n. 5253/DP/F3 del 21 ottobre 2020 nella quale si evidenzia “che si è in presenza di un cluster di infetti” nella compagine sportiva palermitana, la Lega dispone che la gara Palermo-Potenza, in programma giovedì 29 Ottobre 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, venga rinviata a data da destinarsi”.

POSTICIPO – Il big match del Monday Night ha visto il Bari trionfare per 4-1 contro il Catania nella sfida tra nobili decadute. Etnei subito in vantaggio grazie all’autorete di Ciofani, poi però la reazione dei ragazzi di Auteri è veemente. Di Cesare, Montalto e Citro, insieme all’autogol di Claiton, ribaltano la sfida del San Nicola.