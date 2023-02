Sgarbi su San Siro: «Il sovraintendente deve valutare il vincolo»

Vittorio Sgarbi ha parlato intervistato da Milano Today riguardo al possibile vincolo da inserire sullo Stadio San Siro

«Non le ho ancora parlato perché aspetto la fine delle elezioni, affinché si possa fare un ragionamento di carattere non politico ma tecnico. Per quanto Carpani possa essere su posizioni autonome rispetto alle mie, non può non ascoltare quello che dico e che dicono i comitati di settore. Quindi deve valutare il vincolo. Il 15 febbraio la chiamerò per dirle di tenere conto della richiesta e questo dovrebbe portarla a valutare l’opportunità di fare il famoso vincolo di cui parlo da mesi».