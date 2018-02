Shakhtar Donetsk-Roma, andata ottavi Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Shakhtar Donetsk–Roma 2-1, i giallorossi vanificano il vantaggio ottenuto nella prima frazione di gara con l’oramai solito Cengiz Under e si vedono rimontare nella ripresa dalla firme di Ferreyra e Fred. Soltanto Alisson evita il crollo nella seconda frazione di gioco: due miracoli individuali ed uno nel finale con la complicità di Peres per tenere aperto il discorso qualificazione. Preoccupante – a dir poco – l’involuzione della banda Di Francesco nel secondo tempo, sul piano della prestazione ancor più che su quello del risultato, casualmente ancora non compromettente per la Roma.

Shakhtar Donetsk-Roma 2-1: pagelle e tabellino

MARCATORI: pt 41′ Under, st 6′ Ferreyra, 26′ Fred

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov 6; Butko 5, Krivtsov 5.5 (48′ pt Ordec 6.5), Rakitskiy 6, Ismaily 6; Stepanenko 6, Fred 7; Marlos 6.5, Taison 7, Bernard 7 (47′ st Kovalenko s.v.); Ferreyra 6.5. A disposizione: Shevchenko, Dentinho, Patrick, Petrjak, Zubkov. Allenatore: Paulo Fonseca

Roma (4-2-3-1): Alisson 7.5; Florenzi 4 (27′ st Peres 6), Manolas 5.5, Fazio 6, Kolarov 5.5; De Rossi 5.5, Strootman 5.5; Under 6.5 (27′ st Gerson 6), Nainggolan 6 (38′ st Defrel s.v.), Perotti 6.5; Dzeko 6. A disposizione: Skorupski, Jesus, Pellegrini, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco

ARBITRO: Willie Collum (Scozia)

NOTE: ammoniyo Ferreyra, Taison, Perotti

SHAKHTAR DONETSK – IL MIGLIORE

Bernard 7: Si rende conto molto presto dell’inconsistenza dell’opposto Florenzi e – con la complicità di Ismaily – lo fa a fette per l’intero corso della gara. Decisamente propositivo anche quando si inverte la posizione con Taison spostando il raggio d’azione nel mezzo: lì diventa il baricentro della squadra, funzione che gli riesce con naturalezza.

SHAKHTAR DONETSK – IL PEGGIORE

Butko 5: Come Ismaily soffre l’esterno opposto della Roma (copione della gara, i quattro terzini che soffrono i quattro attaccanti laterali avversari), nello specifico Perotti, ma a differenza del suo collega non riesce nemmeno ad incidere in chiave offensiva, situazione in cui invece Ismaily eccelle.

ROMA – IL MIGLIORE

Alisson 7.5: Tre parate che non esistono: la Roma sbanda nella ripresa e sul risultato di 1-1 si supera con un intervento ravvicinato di istinto su Marlos, che aveva calciato a botta sicura sull’assist di Ismaily (che con Bernard ha fatto a fette Florenzi). Non contento vola all’incrocio dei pali sulla perfetta conclusione di Taison, che dal limite dell’area aveva trovato la soluzione impossibile: per gli altri, non per questo mostruoso Alisson. Che salva la Roma dal collasso nei minuti di recupero con un prodigio sulla battuta a botta sicura di Taison. Sulla punizione di Fred è ingannato dalla barriera e legge appena in ritardo la traiettoria di Fred, a cui vanno attribuiti i meriti del gol per la spettacolare esecuzione.

ROMA – IL PEGGIORE

Florenzi 4: Già nel primo tempo aveva mostrato tutta la sua inadeguatezza nel ruolo: l’asse Bernard-Ismaily si prende gioco della sua resistenza, peraltro non sostenuto dal lavoro di Cengiz Under. In avvio di ripresa si rende autore del buco clamoroso che spiana la strada alla rete di Ferreyra, replica più volte nel seguito ma è un miracolo di Alisson a salvarlo. Disastroso.

Shakhtar Donetsk-Roma: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Se la prima frazione era stata equilibrata sul piano della prestazione, la seconda è tutta ucraina: lo Shakhtar Donetsk domina la Roma e soltanto i miracoli di Alisson evitano un passivo maggiore. Risultato ribaltato grazie alle reti di Ferreyra e Fred.

49′ – Risultato finale: Shakhtar Donetsk-Roma 2-1!

48′ – Parata pazzesca di Alisson su Taison che aveva calciato a porta di fatto sguarnita! Impressionante istinto del brasiliano!

47′ – Cambia Fonseca: Kovalenko per Bernard

45′ – Ammoniti Taison e Perotti per una contesa litigiosa. Tre minuti di recupero

44′ – Ingenuità clamorosa di De Rossi: Strootman rimedia su Taison

43′ – Bel mancino a sorpresa di Gerson: Pyatov legge agevolmente la traiettoria e blocca in presa bassa

38′ – Nella Roma Defrel per Nainggolan

37′ – Alisson dice no a Stepanenko, che con una buona conclusione volante aveva cercato il tris

36′ – Sbaglia Peres: Manolas salva su Bernard

31′ – Mezzora di gioco di Roma letteralmente irriconoscibile

28′ – Subito uno spunto di Gerson: conclusione debole

27′ – Doppia sostituzione per Di Francesco: Peres per Florenzi, Gerson per Under

26′ – SHAKHTAR DONETSK AVANTI! Punizione spettacolare di Fred che trova una soluzione imprendibile: palla sotto la traversa, Alisson ingannato dalla barriera legge appena in ritardo la traiettoria e non può arrivarci. Fallo ingenuamente commesso da Strootman

23′ – Uscita di Alisson al limite dell’area di rigore: il suo colpo di testa sventa la minaccia

22′ – Roma chiamata ad allentare la pressione dello Shakhtar Donetsk: ci riprova in tal senso Nainggolan

18′ – Strepitoso Alisson! Taison centra l’incrocio dei pali ma il portiere brasiliano vola letteralmente e nega il raddoppio ai padroni di casa!

17′ – Nainggolan prova a scuotere la sua Roma: buona coordinazione, ma conclusione troppo centrale

16′ – La Roma non trova le coordinate di gioco rintracciate nella prima frazione di gioco

14′ – Fred dalla distanza: palla alta

11′ – Roma irriconoscibile: Alisson compie il prodigio sulla conclusione a botta sicura di Marlos! Azione ancora una volta scaturita sul lato di Florenzi

9′ – Incredibile: altro errore di Florenzi che spiana la strada a Bernard, per fortuna della Roma l’esito è differente

7′ – PAREGGIO SHAKHTAR! Buco clamoroso di Florenzi che lascia andare un pallone innocuo, Ferreyra ne approfitta e fa secco Manolas, prima di battere Alisson in uscita!

6′ – Ucraini che in questo avvio di ripresa presidiano la metà campo giallorossa alla ricerca del necessario gol del pareggio. Transizione Roma: azione fotocopia del vantaggio: Dzeko per Under, stavolta Ismaily c’è

5′ – Asse Marlos-Ismaily: Alisson non riesce ad evitare il corner

3′ – Primo squillo della gara di Ferreyra: tiro a giro troppo debole tra le braccia di Alisson

1′ – Via alla ripresa di Shakhtar Donetsk-Roma

SINTESI PRIMO TEMPO – Frazione di gara di ottima intensità con occasioni da una parte e dall’altra: gli esterni offensivi dominano la scena sui terzini, tutti e quattro in enorme sofferenza. Decide momentaneamente l’uomo più atteso: Cengiz Under, un predestinato.

49′ – Intervallo: Shakhtar Donetsk-Roma 0-1!

48′ – Gioco fermo per i problemi fisici di Krivtsov, che deve abbandonare il campo: lo rileva Ordec

45′ – Un minuto di recupero sancito da Collum

41′ – ROMA IN VANTAGGIO! Dzeko veste i panni dell’assist man e serve Cengiz Under che sorprende la marcatura di un distratto Ismaily e batte Pyatov, che riesce soltanto a deviare la conclusione!

40′ – Fazio tiene su Taison lanciato in transizione negli spazi, il difensore si frappone sulla traiettoria della corsa

37′ – Bene ancora Perotti nella sua iniziativa da sinistra: assist per Dzeko che apre il piattone, nulla di fatto, ancora poco reattivo il centravanti slavo

36′ – Ci prova Marlos da posizione centrale: Strootman gli contesta la battuta e vanifica una buona situazione

34′ – Marlos per Fred: conclusione repentina, manca la precisione

32′ – Gara insolitamente ferma sul risultato di 0-0, nonostante la consistenza delle rispettive produzioni offensive

27′ – Ismaily anticipa Under sull’intuizione di Kolarov

25′ – Roma che rischia di crollare sul versante difensivo destro: passa lo Shakhtar con Rakitskiy in insolita posizione, sul servizio in area giallorossa manca ancora l’accorrente

21′ – Che spreco di Dzeko! Giocata super di Under per Perotti che deposita sui piedi del bosniaco, conclusione debole e centrale a tu per tu con Pyatov: malissimo il centravanti giallorosso nell’occasione

20′ – Roma vicina al vantaggio! Manolas svetta da corner inspiegabilmente lasciato solo dagli avversari, ma da posizione favorevole la mira è errata

19′ – Slalom di Perotti: Krivtsov si oppone al suo cross. Copione della gara a specchio: anche gli esterni difensivi dello Shakhtar soffrono enormemente le iniziative degli opposti avversari

17′ – Braccio largo di Dzeko su Fred: Collum gli risparmia il cartellino giallo

15′ – La Roma continua a sbandare sugli esterni: Florenzi cede ancora il passo a Bernard, l’errata direzione del cross salva i giallorossi

13′ – Marlos fa secco Kolarov, tiro-cross bloccato in due tempi da Alisson

12′ – Altro spunto di Under: Pyatov anticipa agevolmente Dzeko. Molto attivo il turco in avvio, chiamato però a sostenere anche la fase difensiva

11′ – Rischia ancora la Roma che scopre il suo versante destro: altra sovrapposizione di Ismaily ed altro cross in area giallorossa, Kolarov chiude la diagonale su Marlos

9′ – Occasioni da una parte e dall’altra, senza sosta: Bernard rientra sul destro e calcia a botta sicura, respinge Manolas

7′ – Altro calcio d’angolo: colpo di testa debole di Fazio

6′ – Chance clamorosa per la Roma: sugli sviluppi del corner prima Dzeko e poi Fazio si vedono respingere la conclusione da un paio di metri

5′ – Risposta di Under: numero su Stepanenko e cross per Perotti, anticipato da Butko

4′ – Che rischio per la Roma: Bernard lavora bene il pallone e premia la sovrapposizione di Ismaily, palla al centro da depositare soltanto in rete, Ferreyra è appena in ritardo

1′ – Fischio d’inizio: via a Shakhtar Donetsk-Roma!

Tempo di Europa per la Roma, il palcoscenico dove ha maggiormente brillato nel corso di questa stagione: dopo essersi aggiudicato il girone di Champions League contro avversari del calibro di Chelsea ed Atletico Madrid, è tempo di ottavi di finale. Avversario sulla carta sfavorito ma comunque temibile: quello Shakhtar Donetsk qualificatosi alla fase ad eliminazione diretta a discapito niente di meno che del Napoli, attuale capolista della Serie A. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Shakhtar Donetsk-Roma. Scelte ufficiali: Di Francesco recupera Florenzi e lo manda in campo dal primo minuto in una linea difensiva in cui agirà anche Kolarov, tenuto a riposo nella vittoriosa trasferta di campionato della Dacia Arena. Per il resto solo conferme, con Perotti che agirà – con Nainggolan ed il lanciatissimo Under – alle spalle del centravanti Edin Dzeko. Gli unici dubbi in casa Shakhtar inerivano all’impiego di Rakitskiy e Fred: vanno entrambi in campo, scalano in panchina dunque i potenziali sostituti Khotcholava ed Alan Patrick.

Shakhtar Donetsk-Roma: formazioni ufficiali

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Krivtsov, Rakitskiy, Ismaily; Stepanenko, Fred; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. Allenatore: Paulo Fonseca

Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Shakhtar Donetsk-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Fonseca conferma la struttura che già si era vista all’opera nella doppia sfida con il Napoli: sarà 4-2-3-1, attenzione da prestare tutta alla fase offensiva, con i temibili Marlos, Taison e Bernard alle spalle del riferimento offensivo Ferreyra. Nella Roma non dovesse recuperare Florenzi spazio a Peres, sulla sinistra torna Kolarov dopo il turno di riposo a Udine. Nuovamente dal primo minuto anche Strootman e Perotti.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Krivtsov, Khotcholava, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. Allenatore: Paulo Fonseca

Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Si è così espresso il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco nella consueta conferenza stampa di vigilia della sfida internazionale di Champions League: «Dobbiamo evitare cali di tensione durante la gara, in entrambe le fasi. Loro sono bravi nel palleggio, dovremo restare compatti e concentrati. Ho visto una squadra in grande crescita. Abbiamo alzato i ritmi in allenamento per sostenere al meglio gli ultimi mesi della stagione. La determinazione e la cattiveria, però, faranno la differenza domani sera. Ho fatto una scelta per questa partita, rendere tutti importanti e partecipi, al massimo della concentrazione. Non vi dico chi scenderà in campo. Nemmeno De Rossi è sicuro che giochi domani. Cengiz ha fatto cose straordinarie e determina tanto. Cercheremo di gestirlo nel migliore dei modi. Ma in campo scende la Roma e voglio che tutti abbiano la massima determinazione. Lo Shakhtar è abituato a queste partite, ma noi siamo qui per provare ad arrivare agli ottavi di finale. Ci siamo meritati questa possibilità, ora dobbiamo sfruttarla. Florenzi non è qui perché non sta bene, è in albergo. Ad oggi non è disponibile per la partita, domani verificheremo meglio le sue condizioni e vedremo se sarà possibile schierarlo».

Shakhtar Donetsk-Roma: i precedenti del match

Shakhtar Donetsk assolutamente avanti nei precedenti in Champions League contro la Roma: una vittoria per parte nella fase a gironi dell’edizione 2006-07, andò peggio ai giallorossi in occasione degli ottavi di finale della edizione 2010-11, con la doppia vittoria ucraina e la contestuale qualificazione ai quarti della competizione.

Shakhtar Donetsk-Roma: l’arbitro del match

Dirige l’arbitro scozzese Willie Collum, fischietto internazionale classe 1979. Nessun precedente stagionale con Shakhtar Donetsk e Roma, uno però con club italiani: il Napoli, nell’incontro valevole per la fase a gironi della Champions League con il Feyenoord, vinto con il risultato di 3-0 nello scenario del San Paolo. Nel complesso dell’attuale manifestazione ha arbitrato tre gare ed estratto tredici cartellini gialli, ad una media dunque superiore alle quattro ammonizioni a partita.

Shakhtar Donetsk-Roma Streaming: dove vederla in tv

La partita andrà in onda a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD) e in chiaro su Canale 5. Non solo, perché Shakhtar Donetsk-Roma sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.