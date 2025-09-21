 Silvano Martina: «Dzeko alla Roma, lo scontro con Antognoni e Buffon al Psg: vi racconto la mia carriera da portiere e da procuratore. Sono stato meglio di Maradona…» - Calcio News 24
Connect with us

Serie A

Silvano Martina: «Dzeko alla Roma, lo scontro con Antognoni e Buffon al Psg: vi racconto la mia carriera da portiere e da procuratore. Sono stato meglio di Maradona…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

13 minuti ago

on

By

dzeko esultanza roma aprile 2019

Silvano Martina tra racconti, retroscena una bella intervista con quale spunto interessante

Silvano Martina è un nome che evoca un calcio di altri tempi, quello vissuto in prima persona tra i pali di squadre storiche e la Serie A degli anni ’70 e ’80. Portiere di talento, ha difeso maglie prestigiose come quelle del Genoa, dell’Inter e della Lazio, ritagliandosi un ruolo da protagonista in un’epoca d’oro del nostro calcio.Ma Martina è molto più di un ex calciatore. È stato un vero pioniere, tra i primissimi in Italia a intuire la necessità e il potenziale della figura del procuratore sportivo, aprendo la strada a una professione che oggi è centrale nel mondo del pallone. Da oltre trent’anni, con la stessa passione e competenza dimostrate sul campo, Silvano assiste campioni e giovani promesse, diventando un punto di riferimento per generazioni di calciatori.

Oggi, in un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, Martina propone un viaggio affascinante attraverso il calcio italiano, visto dagli occhi di chi lo ha vissuto intensamente, prima con i guantoni e poi con la penna in mano.

UNA STORIA PARTICOLARE – «Sono stato tra i primi extracomunitari in Italia: mio papà friulano, mia mamma bosniaca. Nel ’65 non ce la passavamo bene a Sarajevo e mio padre scherzando disse a mia madre: “Andiamo in Italia, tanto peggio di così…”. Erano tempi di miseria assoluta, andavo a scuola in mutande, a petto nudo con solo la cartella sulle spalle. Mi arrangiavo consegnando pane e spalando neve per 200 lire. Per fortuna Toni Bacchetti mi notò e mi portò all’Inter».

AMICO DEL PADRE DI DZEKO – «Abitavamo a 150 metri e giocavamo a pallone insieme. Anni dopo il Milan trattò Edin e pensai che fosse suo figlio: chiamai Mito e riprendemmo l’amicizia. Nel 2015, Sabatini mi dice che ha bisogno di un attaccante forte se no a Roma l’avrebbero massacrato. Propongo Dzeko, si accende una sigaretta, aspira e mi dice: “Chiamalo, lo compro”. Edin era a Spalato, io e Walter partimmo in auto per chiudere».

SI RESE CONTO DELLA GRAVITA’ DELLO SCONTRO CON ANTOGNONI – «Lì per lì no, l’arbitro nemmeno fischiò fallo. Non ero abituato a tutto quel clamore, la settimana dopo in allenamento ero inguardabile, tanto che dissi a Gigi Simoni di lasciarmi fuori. Lui rispose mandandomi in campo».
UNA SETTIMANA DOPO – «Genoa-Ascoli, dopo 20′ paro un rigore e mi cambia la testa: da quel momento in poi nessuno riusciva a farmi gol. All’epoca la Gazzetta faceva una statistica sulla media-voto dei giocatori, migliore di me non c’era nemmeno Maradona. Solo Platini».
PROCURATORE – «Il più grande mai seguito è ovviamente Buffon, un amico. L’aneddoto più bello che mi lega mi porta a quando lasciò la Juve. Andai a trovarlo a Vinovo. Gigi mi chiese che cosa avrebbe potuto fare di più. E io: “Se domani ti porto un’offerta di Real o Psg?”. Risposta: “Vado subito”. E così fu»

Related Topics:

Ultime Notizie

Marelli su Verona-Juve: «Per me il rigore non c’è e Orban andava espulso»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

10 ore ago

on

21 Settembre 2025

By

Marelli
Continue Reading

Hanno Detto

Runjaic: «Non stupitevi, l’Udinese può perdere col Milan. È la migliore squadra che abbiamo visto»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

10 ore ago

on

20 Settembre 2025

By

Runjaic
Continue Reading