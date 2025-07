Simone Cerasuolo, oro mondiale e cuore bianconero: «Tra oro alle Olimpiadi e Champions ecco cosa scelgo»

Le parole di Simone Cerasuolo, medaglia d’oro ai mondiali di nuoto nei 50 metri Rana e grandissimo tifoso della Juve

Il talento può portare lontano, ma è il lavoro a fare davvero la differenza. E Simone Cerasuolo, 22 anni da Imola, ha dimostrato che la dedizione paga. Con la sua straordinaria prestazione nei 50 rana ai Mondiali di nuoto 2025, ha conquistato l’oro e interrotto un digiuno lungo decenni per l’Italia su questa distanza. Nessun azzurro prima di lui era mai salito sul gradino più alto del podio nei 50 metri rana in una rassegna iridata.

Come riportato da Tuttosport, il nuotatore romagnolo ha firmato il tempo di 26″54, battendo il russo Kirill Prigoda (26″62) e il cinese Qin Haiyang (26″67), regalando all’Italia la prima vittoria in vasca di questi Mondiali. In una gara che si gioca in pochi istanti e non perdona errori, Simone ha mostrato lucidità e potenza: «Mio padre mi dice sempre che gli uomini forti si vedono nei momenti importanti. Credo di averlo dimostrato».

Cerasuolo è un ragazzo concreto, legato alla famiglia e abituato a sacrificarsi. Ma sotto quella corazza da campione batte un cuore che pulsa bianconero. Tifosissimo della Juve, il nuotatore non ha avuto esitazioni davanti a una domanda che metterebbe in crisi molti: “Medaglia olimpica o vittoria della Champions League della Juventus?”. La risposta è stata secca e decisa: «Sempre la Champions, la Juve viene prima di tutto».

Una frase che racconta più di mille parole. Per Cerasuolo, vincere è fondamentale, ma solo se lo fa la sua squadra del cuore. Un amore viscerale per la Vecchia Signora, che lo accompagna fin da bambino e che nemmeno l’emozione del podio mondiale riesce a superare.

«Il mio sogno era gridare di essere campione del mondo: ce l’ho fatta. Ma resto quello di sempre: casa, famiglia, Juve», ha concluso, con semplicità e orgoglio. In vasca è una freccia, ma nella vita resta un ragazzo di valori antichi e passioni forti. Come quella per il nuoto. E per la Juventus.