Simonelli: «Milan-Como a Perth per indisponibilità San Siro. Era un’opportunità. Ringrazio Ceferin». Grande soddisfazione in Lega Calcio

Via libera da Nyon. La UEFA ha concesso l’autorizzazione ufficiale per la disputa della partita di campionato tra Milan e Como a Perth, in Australia, nel febbraio del 2026, una decisione necessaria a causa dell’indisponibilità dello stadio Meazza, requisito per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dalla Lega Calcio Serie A, che in una nota ufficiale ha voluto sottolineare la natura straordinaria dell’evento, presentandolo come un caso unico e non come un precedente per delocalizzare stabilmente il campionato.

L’organismo guidato da Ezio Simonelli ha voluto prima di tutto ringraziare le istituzioni calcistiche europee per la loro sensibilità, ribadendo il carattere eccezionale dell’iniziativa. «Desideriamo ringraziare l’Uefa per aver riconosciuto l’eccezionalità dell’iniziativa e aver valutato con sensibilità la situazione legata alla disputa dell’incontro all’estero. Va peraltro sottolineato che si tratta di una sola partita su 380 del campionato: un evento straordinario, non una modifica strutturale del calendario».

Sulla stessa linea si è espresso il presidente Simonelli, che ha descritto la mossa come la trasformazione di un problema in una grande opportunità di marketing e promozione per tutto il sistema calcio italiano. «La decisione del Comitato esecutivo ci avvicina alla possibilità di disputare la gara tra Milan e Como del prossimo febbraio in Australia, auspico che l’approvazione anche da parte della Fifa e della Federazione australiana possano chiudere l’iter autorizzativo. Ringrazio tutti coloro, a partire dal presidente Ceferin, e il presidente Gravina, che hanno saputo cogliere l’eccezionalità di questo evento. Una situazione di contingenza legata all’indisponibilità dello stadio di San Siro si è trasformata in un’opportunità per accontentare i numerosi tifosi del calcio italiano, che avranno la possibilità di seguire la partita dal vivo a Perth, e anche per le due squadre e il calcio italiano di incrementare la visibilità internazionale e la fan base. Sono certo che i tifosi di Milan e Como, che comunque non avrebbero potuto seguire il match al Meazza, capiranno il sacrificio che in questa occasione sarà loro richiesto ma che si rifletterà in importanti benefici per le loro squadre».