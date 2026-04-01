Simonelli svela: «Bisogna trovare delle forme di rilancio del calcio italiano, con Abodi ne stavamo già parlando da prima…»

Simonelli: «Bisogna trovare delle forme di rilancio del calcio italiano. Abodi? Noi ne stavamo già parlando prima». Le parole

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, come riportato dall’Ansa, è intervenuto sul futuro della Nazionale e sulla posizione del presidente federale Gabriele Gravina. Le parole:

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PAROLE – «Non faccio commenti sulle cose degli altri, so che c’è una grossa pressione, credo comunque ci saranno delle riunioni a breve su questo tema, quindi non mi voglio pronunciare»

«E’ chiaro che bisogna trovare delle forme di rilancio del calcio italiano, col ministro Abodi ne stavamo già parlando da prima perché è evidente che è un problema che esiste da anni – prosegue Simonelli, non è che ci siamo accorti all’improvviso di non essere più un calcio di vertice»