Simulazione Cheddira, Aldo Serena duro: «Non dovevi farla questa sceneggiata, soprattutto dopo quello è successo in Inter Juve»

Simulazione Cheddira, Aldo Serena: «Non dovevi farla questa sceneggiata, soprattutto dopo quello è successo in Inter Juve»

Quando Bastoni aveva simulato, era stato lui stesso a voler commentare l’episodio insieme a Chivu negli studi di Sky Sport. Questa sera, però, Aldo Serena ha richiamato l’attenzione su un nuovo caso di simulazione emerso durante Lecce‑Inter.

Nel corso dell’azione, prima di una ripartenza nerazzurra, Walid Cheddira è crollato a terra dopo un contatto minimo con De Vrij, rotolandosi come se avesse subito un fallo evidente. L’arbitro ha ignorato la caduta e ha lasciato proseguire il gioco

PAROLE – «No Cheddira, questa scena non dovresti farla mai, ma sopratutto a breve distanza temporale da quello che è successo in Inter-Juve. Non è possibile. Non dovevi farla questa sceneggiata».

