Sivasspor, Cofie avvisa: «Fiorentina, non verremo per fare una passeggiata»

Isaac Cofie, centrocampista del Sivasspor, ha parlato a RFV in vista della partita contro la Fiorentina in Conference League.

PAROLE – «Ormai il Sivasspor è una squadra abbonata a giocare l’Europa: da quando sono arrivato l’abbiamo sempre disputata e anche stavolta daremo il massimo: non verremo quindi a Firenze per fare una passeggiata. Io per i viola ho solo rispetto ma non certo timore: i viola hanno tanta qualità e da qualche partita hanno iniziato a giocare bene. Conosco bene Italiano, l’ho anche sfidato quando militava nel Padova: per lui ho tanta stima».