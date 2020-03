Siviglia: Gudelj e le prove di difesa a 5

In mancanza di Fernando, il Siviglia gioca con Gudelj davanti alla difesa. Contro l’Atletico, si è visto qualcosa di diverso

Senza Fernando, il Siviglia perde una fondamentale fonte di equilibrio. Al suo posto, Lopetegui ha schierato Gudelj davanti alla difesa. Il croato ha giocato anche al Wanda contro l’Atletico Madrid.

In realtà, con Gudelj in campo, il Siviglia ha adottato soprattutto una difesa a 3. Il croato si abbassava tra i due centrali in fase di costruzione, schierandosi poi come difensore in fase di non possesso. Si vede nella slide sopra. Siviglia che si difende con una linea a 5.