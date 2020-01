Siviglia: la spinta di Ocampos è decisiva contro l’Athletic

Ocampos ha prodotto il gol del pareggio in Siviglia-Athletic. Una rete che fotografa bene lo stile tattico di Lopetegui

Il Siviglia di Lopetegui è una squadra che attacca sfruttando molto le catene laterali. Soffre però l’assenza di una prima punta di livello in mezzo, che rende il gioco degli andalusi spesso sterile contro squadre che si difendono basse. Contro l’Athletic si è visto, dato che il 532 dei baschi ha ingabbiato gli avversari per larghe fasi del match.

Il gol del definitivo pareggio esprime bene lo stile tattico del Siviglia. In fascia si forma un triangolo formato da mezzala (Jordan), terzino (Navas) e ala (Ocampos). Il giro palla degli andalusi è rapido, Jesus Navas serve Ocampos in profondità alle spalle del terzino e il suo cross produce il palleggio del Siviglia. Gli andalusi tendono a svuotare il centro del campo, attaccano soprattutto con combinazioni in fascia. Il 433 è poi un modulo che favorisce questo tipo di giocate.