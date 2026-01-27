Siviglia, ufficiale l’arrivo di Maupay: il comunicato e i dettagli dell’affare dal Marsiglia. Svelata la formula e le cifre dell’operazione

Neal Maupay è un nuovo giocatore del Siviglia: l’attaccante francese si trasferisce dal Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato del club spagnolo.

🤝 Refuerzo para el ataque con la llegada de @nealmaupay_ ✍️#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 27, 2026

IL COMUNICATO – «Il Siviglia e l’Olympique Marsiglia hanno raggiunto un accordo per il prestito fino al termine della stagione dell’attaccante franco-argentino Neal Maupay (Versailles, 14 agosto 1996) , con opzione di riscatto. Cresciuto nelle giovanili dell’OGC Nice dall’età di undici anni , è diventato il terzo giocatore più giovane a debuttare in Ligue 1 a soli 16 anni e 32 giorni. Il suo esordio è stato tutt’altro che insignificante, visto che ha giocato 15 partite di campionato e quattro in entrambe le coppe nella prima stagione, segnando quattro gol. Nelle due stagioni successive, dividendosi tra la prima squadra e la squadra riserve, ha aggiunto altre 39 presenze e altri sette gol al suo bottino con il Nizza.

Nell’estate del 2015, appena diciannovenne, firmò per il Saint-Étienne, dove completò la stagione 2015/16 con 29 presenze, cinque gol e due assist. Debuttò anche in competizioni europee, giocando tre partite di UEFA Europa League. Tuttavia, per la stagione successiva, andò in prestito allo Stade Brestois in Ligue 2, segnando 13 gol in 32 presenze. Dopo il prestito, non tornò al Saint-Étienne e iniziò la sua avventura in Inghilterra a soli 21 anni, unendosi al Brentford FC in Championship . In due stagioni complete, giocò ben 95 partite ufficiali, segnando 41 gol. Questi numeri gli permisero di fare il salto in Premier League con il Brighton & Hove Albion FC nell’estate del 2019.

Divenne rapidamente un giocatore chiave per i Seagulls, giocando 37 partite di campionato nella sua prima stagione – e una partita di FA Cup – e segnando dieci gol. Ha quasi replicato quelle cifre nel 2020/21 (36 partite e otto gol) e nel 2021/22 (35 partite e nove gol). Questa costanza gli ha permesso di fare il passo successivo nell’estate del 2022, all’età di 26 anni, quando ha firmato per l’Everton FC. A Liverpool, ha giocato 29 partite ufficiali e ha segnato un gol. La stagione successiva, ha giocato tre partite per i Toffees, ma è tornato in prestito al Brentford, dove ha giocato 34 partite e segnato otto gol. Nell’estate del 2024, è tornato in Francia, trasferendosi all’Olympique de Marseille . Al Velodrome, ha giocato 28 partite e ha segnato sei gol nella stagione e mezza successiva. A livello internazionale, Maupay ha gareggiato con la nazionale francese in tutte le categorie giovanili fino al livello Under 21».

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet