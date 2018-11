Nel corso della diretta di SkySport24, Fabio Caressa ha commentato le dimissioni di Ventura dalla panchina del Chievo

Il giornalista nonché commentatore televisivo Fabio Caressa, ha parlato nel corso della diretta di Sky Sport24. Interpellato da Leo Di Bello sulla questione Ventura, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni nei suoi confronti: «Ventura è un uomo in grossa difficoltà. Purtroppo si è trovato a gestire una situazione che non era in grado di gestire. E però l’ha gestita nel peggiore dei modi. Il motivo della separazione? Il Chievo probabilmente non aveva intenzione di investire nel mercato invernale, mentre Ventura voleva delle certezze dal mercato per raggiungere la salvezza».