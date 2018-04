Sky Sport su Mediaset Premium: il canale sportivo satellitare e Sky Uno visibili sulla piattaforma digitale grazie all’accordo storico. Ecco come risintonizzare i canali

Canali Sky su Mediaset Premium? Dopo l’accordo storico tra Sky e Mediaset, che qualche settimana fa aveva siglato una sorta di pax televisiva, alcuni canali dell’emittente satellitare sono visibili anche sulle frequenze del digitale terrestre del Biscione e prevedibilmente presto sarà anche il contrario. Al momento sono due i canali di Sky visibili sulle frequenze Mediaset, ovvero Sky Uno (alla numerazione LCN 318 in risoluzione standard) e Sky Sport (alle numerazioni LCN 319 e 374 in risoluzione standard e 379 in HD). Si tratterà, è bene specificarlo, di canali vetrina, chiamati per l’occasione Sky Vetrina, non a caso: vale a dire che Sky non manderà in onda tutti i programmi ed eventi normalmente previsti per i suoi abbonati anche per quelli di Mediaset Premium, ma soltanto una buona parte di essi (come i programmi cult Masterchef o X-Factor, piuttosto che eventi sportivi quali le gare dei mondiali di F1 e MotoGP o tornei di tennis).

Di base, per il momento, la scelta sarà comunque molto ampia: fino all’1 luglio 2018, infatti, l’accordo sottoscritto da Sky Italia prevede la trasmissione libera di praticamente quasi tutti i programmi dei due canali in questione (eccezion fatta per alcuni) e solo alcuni di questi richiederanno un abbonamento specifico a Sky anche per i telespettatori Mediaset. Dal primo luglio Sky Italia poi dovrebbe lanciare una nuova offerta commerciala riserva agli abbonati Mediaset con il contribuito della stessa emittente del Biscione, con cui verrà fondata una newco (una compagnia) per la gestione delle trasmissioni. Un’altra novità dopo il lancio del nuovo Canale 20 da parte dell’azienda di Cologno Monzese, il quale è possibile vederlo anche online: CANALE 20 STREAMING.

Sky su Mediaset Premium: come sintonizzare i canali e vedere i contenuti

Sintonizzare l’apparecchio televisivo sarà molto semplice per gli abbonati Mediaset. Potrebbe capitare che inizialmente un evento (vale soprattutto per quelli sportivi) venga criptato (scritta sul teleschermo “Segnale criptato”): all’abbonato Mediaset, in tal caso, basterà approdare su una pagina specifica (Guarda Sky), inserire i propri dati ed abilitare la visione, se possibile, dei canali Sky ed attendere l’sms di conferma. Se tutto è andato per il verso giusto, bisognerà quindi risintonizzare il canale 393, dove dovrebbe apparire la scritta: “Grazie per la richiesta, l’abilitazione della visione integrale di Sky Sport nell’offerta Mediaset Premium è andata a buon fine” o anche “Hai ricevuto SKY Vetrina Costo 0,00 Euro”. Per qualsiasi dubbio ulteriore basterà rivolgersi al numero verde messe a disposizione da Sky 800 944 444.

Gli abbonati Mediaset Premium dotati di una tessera attiva e di una CAM Premium, effettuando un’operazione di risintonizzazione troveranno i seguenti nuovi canali Sky:

LCN 318 Sky Uno (modalità SD)

(modalità SD) LCN 319 e 374 Sky Sport (modalità SD)

(modalità SD) LCN 379 Sky Sport (modalità HD)

La novità dunque è Sky Vetrina e permetterà agli abbonati di vedere il meglio della programmazione Sky Italia sul digitale terrestre. I contenuti offerti da Sky agli abbonati Mediaset Premium non saranno esattamente gli stessi trasmessi contemporaneamente anche via satellite: il network televisivo deciderà quali trasmettere. Ci saranno comunque anche eventi in diretta, compresi quelli sportivi, quali MotoGP, Formula 1 e tennis mondiale.