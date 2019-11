Slavia Praga-Inter, Godin: «Contro il Barcellona sarà come una finale»

Diego Godin ha commentato la vittoria dell’Inter in Champions League contro lo Slavia Praga. Le sue parole

Ai microfoni di InterTv Diego Godin ha commentato la vittoria nerazzurra in Champions League contro lo Slavia Praga. Le sue parole.

«Abbiamo giocato con molta personalità. Questa gara l’avevamo preparata nei dettagli. Vincere era fondamentale: adesso proviamo a vincere col Barcellona, per andare agli ottavi di finale. Oggi tutta la squadra ha giocato una grandissima partita: sapevamo cosa dovevamo fare per vincere e ci siamo riusciti. Lo Slavia Praga è una squadra che gioca bene a calcio: fraseggiano, trovano le imbucate, e poi giocavano in casa. Siamo contenti d’aver vinto: ci teniamo questi tre punti. Nell’ultima partita dipenderà tutto da noi: giocheremo una finale, la prepareremo nel migliore dei modi. Ma dovremo preparare prima le altre partite di campionato»