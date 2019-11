Sneijder senza dubbi: «Potevo essere come Ronaldo e Messi»

Sneijder non ha dubbi: «Se mi fossi impegnato avrei potuto essere come Ronaldo e Messi, ma non ne avevo voglia…»

Ai microfoni di Fox Sports, l’ex giocatore dell’Inter Wesley Sneijder ha rilasciato delle curiose dichiarazioni. Ecco le parole dell’olandese:

«Devo essere onesto con me stesso. Se mi fossi impegnato al 100% a quest’ora sarei ricordato come un giocatore al livello di Messi e Cristiano Ronaldo, ne sono sicuro. Non che non potessi farcela, semplicemente non ne avevo voglia. Ho preferito godermi la carriera tanto dentro che fuori dal campo».