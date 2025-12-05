Sommer: «A Milano sto bene. Una vita molto tranquilla. Sull’alimentazione posso consigliare una cosa»

Sommer si confessa in una lunga intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Ecco cosa ha detto il portiere dell’Inter. Le sue parole

Yann Sommer in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha affrontato diversi temi. Ecco uno stralcio di cosa ha detto.

LA MIA VITA A MILANO – «Vivo in centro e a Milano sto bene. Magari se ci fosse un po’ meno traffico sarebbe meglio… Però mi piace girare e vivere la città come un milanese. Le bambine vanno a scuola e spesso andiamo al parco Sempione a giocare. Una vita tranquilla».

L’ATTENZIONE ALL’ALIMENTAZIONE – «È molto importante. Avevo pensato di assumere uno chef in casa perché con le bambine non è mai facile organizzarsi per la cena, ma preferisco cucinare personalmente, così scelgo io gli alimenti e posso curare ogni aspetto».

NIENTE PIZZA, MA IN ITALIA HO SCOPERTO IL CAFFE’ – «Impossibile non bere il caffè in Italia, ma solo dopo pranzo. La mattina invece bevo thè matcha (thè verde di origine giapponese)».

UN ESEMPIO DELLA MIA DIETA? – «Niente lattosio e glutine, provo a evitare lo zucchero e mangio poca carne. Non sono completamente vegano ma diciamo che la mia dieta si avvicina al veganismo».