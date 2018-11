Sorrentino ribadisce: «Vi spiego cosa mi ha dato fastidio di Ventura»

Le parole di Sorrentino al Corriere dello Sport in vista della sfida col Napoli in cui ritorna sull’addio di Ventura al Chievo

Stefano Sorrentino torna per l’ultima volta sulle dimissioni di Giampiero Ventura a termine del suo breve regno a Verona, sponda Chievo. Già nei giorni scorsi il portiere clivense non ha nascosto un certo fastidio rispetto a quanto fatto dall’ex commissario tecnico della Nazionale e oggi ha ribadito il suo pensiero ai microfoni del Corriere dello Sport: «Di problematico c’è stato solo l’addio col mister, ha dato fastidio anche a me. Lui è arrivato molto carico, quando se n’è andato ha detto che non stava bene con se stesso. Lui insegna calcio ma aveva idee opposte alle nostre, non c’era nemmeno il tempo di capirci a vicenda visto che è subentrato. Ma ora è tutto parte del passato» chiosa Sorrentino.

Il futuro prossimo, anzi, il presente si chiama Napoli e la sfida del San Paolo di domenica pomeriggio alle ore 15 in cui Sorrentino confida di poter fare bene e guadagnare punti, ricordando come l’ultimo precedente si risolse con una clamorosa beffa per il Chievo: «Daremo il massimo contro il Napoli, ogni partita è una storia a sé e noi tendiamo a far giocare male gli avversari, vedremo cosa accadrà contro il Napoli. Ogni gara dà tre punti potenziali, dipende dal tuo tipo di approccio, lo scorso anno stavamo vincendo 1-0 al minuto 89 e nei minuti di recupero il Napoli ha rimontato e vinto la partita. E’ stato un finale pazzo, ma abbiamo imparato da quella esperienza. Tuttavia possiamo trovare una squadra che possa essere distratta in parte dagli impegni internazionali e dalla Champions League».