Sorrentino, Torino e Milinkovic Savic: le sue dichiarazioni

Stefano Sorrentino, ex portiere del Torino, ha parlato a Tuttosport del rendimento di Milinkovic Savic in questa stagione. Le sue dichiarazioni:

MILINKOVIC SAVIC – «Devo essere sincero: non sono stupito del rendimento attuale di Vanja. Doveva solo esprimere il suo potenziale, il Toro lo ha aspettato ed è stato ricompensato dalla crescita del ragazzo. Ma non dimentichiamoci una cosa: dietro ai clean sheet c’è un lavoro di squadra che parte dal sacrificio delle punte in fase di non possesso e arriva fino alla linea difensiva. La porta inviolata è un merito di tutti, il portiere è solo la punta dell’iceberg. Ciò che mi stupiva prima di questo periodo era un po’ di scetticismo talvolta decisamente immeritato nei confronti di Milinkovic-Savic, ma gli errori capitano a tutti. Fossilizzarsi solamente su quelli non è mai costruttivo».

FUTURO – «Faccio fatica a vedere una big oggi in Italia con la necessità di trovare un portiere titolare. Ma poi magari la big diventa il Toro stesso se va in Europa: per me deve ancora compiere uno step di maturazione in un contesto come quello granata, dando continuità alle prestazioni. Parliamo di un portiere ormai consapevole dei propri mezzi, tuttavia non lo vedo in questo momento in un’altra piazza. Qui sono convinto che possa maturare ancora di più».