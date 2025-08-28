Sorteggi Champions League 2025/2026, oggi si comincia. Il regolamento - Calcio News 24

Sorteggi Champions League 2025/2026: oggi alle 18 il via ufficiale da Montecarlo

È tutto pronto per i sorteggi della Champions League 2025/2026, che si terranno oggi, giovedì 28 agosto, alle ore 18 nella suggestiva cornice di Montecarlo. Sarà il primo grande passo verso una nuova edizione della competizione europea più prestigiosa, con 36 squadre al via pronte a scoprire le proprie otto avversarie nella nuova League Phase.

Per l’Italia, saranno quattro le formazioni in gara: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. L’obiettivo? Provare a riportare in patria una coppa che manca dal lontano 2010, quando fu l’Inter di José Mourinho a trionfare nella finale di Madrid. Tuttavia, i pronostici vedono favorite altre big del calcio europeo, come Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona.

Il format dei sorteggi Champions League 2025/2026 prevede una suddivisione delle squadre in quattro fasce, determinate dal ranking UEFA per coefficienti. I campioni in carica partiranno come testa di serie nella prima fascia. Da lì, una pallina per squadra verrà estratta manualmente, ma sarà un software automatizzato ad assegnare gli otto avversari, seguendo alcune regole fondamentali:

Ogni squadra affronterà due avversari per fascia (una gara in casa e una in trasferta).

Non possono incrociarsi club della stessa federazione.

Non più di due avversari della stessa nazione per ciascun team.

Questa procedura sarà ripetuta fino a completare il quadro delle partite. Il calendario dettagliato della fase a gironi, con date e orari ufficiali, sarà pubblicato entro sabato 30 agosto.

Tra le 36 partecipanti ai sorteggi Champions League 2025/2026, grande attenzione per la composizione delle fasce. L’Inter figura in prima fascia, insieme ai top club europei, mentre Atalanta e Juventus sono in seconda. Il Napoli, invece, parte dalla terza fascia, il che potrebbe portare a un cammino più insidioso. Dalla quarta fascia emergono outsider come il Newcastle e il Galatasaray, potenziali mine vaganti.

I sorteggi Champions League 2025/2026 rappresentano quindi un momento decisivo per definire strategie e ambizioni delle squadre. Appuntamento alle 18:00 per conoscere finalmente gli incroci che animeranno la nuova edizione del torneo.