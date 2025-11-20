Italia
Sorteggi play off Mondiali, il percorso dell’Italia: prima l’Irlanda del Nord, poi la finale in trasferta
Sorteggi play off Mondiali, per l’Italia non sicuramente un cammino semplice se si guarda al fatto che la finale si giocherà in trasferta
L’urna sorride solamente in parte all’Italia. Gli azzurri escono con il mezzo sorriso dal sorteggio per i play off del prossimo Mondiale. La speranza degli uomini di Gattuso era sicuramente quella di giocare tra le mura amiche entrambe le sfide, ma purtroppo non sarà così. E si prospetta sin da ora una semifinale molto complicata.
Ad aprire comunque il cammino sarà la sfida contro l’Irlanda del Nord del 26 marzo. Una partita che si disputerà in casa e questo può essere un vantaggio importante per gli uomini di Gattuso. In caso di un passaggio del turno, gli azzurri affronteranno la vincente di Galles e Bosnia in trasferta il 31.
Di seguito il percorso dell’Italia
Italia Irlanda del Nord 26 marzo
Galles/Bosnia Italia/Irlanda del Nord 31 marzo
Italia, Gattuso: «Prima pensiamo all’Irlanda e poi alla finale. Spero una cosa»
Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: calendario playoff e risultati
