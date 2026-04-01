Locatelli distrutto post Bosnia Italia: «Ho le lacrime agli occhi… Abbiamo fallito e sento tutto il peso addosso» – FOTO

Locatelli, centrocampista della Juventus e dell’Italia, ha commentato così l’eliminazione della Nazionale azzurra ai playoff Mondiali

La dolorosissima eliminazione della Nazionale dalla corsa per l’accesso ai Mondiali 2026 continua a generare forti ripercussioni e lascia ferite profondissime in tutto l’ambiente calcistico italiano. A poche ore di distanza dalla clamorosa sconfitta maturata sul campo della Bosnia ai rigori, i giocatori azzurri stanno iniziando a metabolizzare il colpo, facendo i conti con una delusione sportiva di proporzioni storiche.

Il centrocampista della Juventus rompe il silenzio

Tra i primi a esporsi mediaticamente per metterci la faccia c’è Manuel Locatelli, che ha deciso di rompere il silenzio, condividendo pubblicamente il proprio immenso dolore. Pienamente consapevole che l’estromissione dal Mondiale rappresenta un danno incalcolabile per il movimento tricolore, il giocatore della Juventus ha vissuto in prima persona questo dramma sportivo. L’azzurro ha spiegato di aver avvertito costantemente l’enorme pressione di un Paese intero che sperava di festeggiare il passaggio del turno.

Attraverso un lungo e toccante post pubblicato sul suo profilo Instagram, il giocatore ha mandato un messaggio accorato ai tifosi. Il ragazzo ha descritto lucidamente lo stato d’animo nello spogliatoio tricolore. La consapevolezza di aver deluso milioni di appassionati genera una frustrazione enorme, difficile da smaltire. Nonostante l’epilogo disastroso, il centrocampista ha sottolineato il massimo impegno dell’intero gruppo, tenendo a ribadire come ogni energia sia stata spesa per l’obiettivo.

L’ammissione del fallimento: “Sento il peso addosso”

Questa amara lettera rappresenta una sentita assunzione di responsabilità di fronte a un fallimento totale che segnerà inevitabilmente l’attuale stagione calcistica. Di seguito, il testo integrale e inalterato pubblicato dal giocatore:

«Sono distrutto, svuotato, con le lacrime agli occhi. Sentivamo la responsabilità verso i bambini, le famiglie, i nonni e tutti gli italiani che ci hanno sostenuto. Abbiamo dato tutto e sono orgoglioso di questo gruppo. Noi giocatori, il mister e tutto lo staff eravamo uniti per questo sogno. Abbiamo dato ogni energia, ma non siamo riusciti a regalarvi questo Mondiale. Abbiamo fallito, questa è la realtà. E ne sento tutto il peso addosso. A chi ci è sempre stato vicino e a chi continuerà a sostenerci, dico grazie di cuore. È dura, durissima, ma rialziamoci insieme. Non ci sarà giorno in cui non darò tutto me stesso in campo. Manuel»