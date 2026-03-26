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Italia Irlanda del Nord, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Calcionews24 con Paolo Rossi e Francesco Calabrò – VIDEO

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

38 minuti ago

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Italia Irlanda del Nord, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Calcionews24 con Paolo Rossi e Francesco Calabrò – VIDEO

L’Italia di Gennaro Gattuso ha giocato alla New Balance Arena contro l’Irlanda del Nord, nelle semifinali playoff per i Mondiali 2026.

L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di Calcionews24 insieme a Paolo Rossi e Francesco Calabrò.

Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi.

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