Bosnia Italia, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Calcionews24 con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO

L’Italia di Gennaro Gattuso ha giocato alla Stadio Polje di Zenica contro la Bosnia quest’oggi, nel match valido per le finale playoff per i Mondiali 2026.

L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di Calcionews24 insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Marco Baridon e Francesco Calabrò.

Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi.