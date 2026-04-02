Bosnia Italia, scintille e ripicche tra Donnarumma e Vasilj: il retroscena sulla lite ai rigori per il foglietto della discordia!

Bosnia Italia, scintille tra Donnarumma e Vasilj: il retroscena sulla lite ai rigori per il foglietto della discordia! Cos’è successo tra i due portieri

Ci sono immagini che raccontano una partita quasi più del risultato finale. Una di queste riguarda Gianluigi Donnarumma, protagonista di un acceso confronto con Vasilj durante la sfida tra Bosnia e Italia, con l’arbitro Turpin costretto a intervenire per provare a calmare gli animi. Al centro della tensione, secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbero soltanto i rigori, ma soprattutto un dettaglio preciso: un foglietto con gli appunti sui possibili tiratori avversari, diventato il vero oggetto del contendere.

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L’episodio si sarebbe acceso nel momento in cui Pio Esposito ha calciato alto il proprio penalty. A quel punto Vasilj, che si trovava dietro la porta, ha esultato con grande trasporto, provocando la reazione di Donnarumma. Da lì sarebbe nata una sequenza concitata di proteste, accuse reciproche e gesti di stizza, in un finale ad altissima tensione. L’impressione è che la rabbia del portiere azzurro sia stata alimentata anche da un contesto già molto nervoso, con ogni dettaglio capace di incidere su equilibri emotivi fragili.

Bosnia Italia, il foglietto dei rigori al centro delle polemiche

Secondo la ricostruzione riportata dalla rosea, Donnarumma avrebbe strappato il foglietto su cui Vasilj aveva annotato indicazioni sui tiratori italiani. Il portiere bosniaco, furioso, avrebbe poi mostrato i fogli rovinati all’arbitro, rimediando però un’ammonizione per proteste. Da quel momento la situazione sarebbe ulteriormente degenerata, trasformandosi in una vera e propria ripicca tra i due estremi difensori.

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Sempre secondo quanto emerso, anche il foglietto dell’italiano sarebbe poi sparito per qualche minuto. Due giovani raccattapalle lo avrebbero trovato a terra e nascosto, facendo aumentare ulteriormente il nervosismo del numero uno del Manchester City. In seguito, il foglio con le indicazioni sui rigoristi bosniaci è riapparso sui social, alimentando ulteriormente le discussioni attorno all’episodio.

Donnarumma, appunti inutili e nervi tesi nel finale

Su quel foglietto comparivano nomi, numeri di maglia e indicazioni tecniche sulle conclusioni dagli undici metri: direzione preferita, tiro aperto o chiuso, conclusione centrale. Informazioni studiate per preparare al meglio la serie dei rigori, ma che alla fine non si sono rivelate decisive. Più che per l’utilità tecnica, quegli appunti sono finiti al centro del dibattito per il caos generato attorno a loro.

Resta così il retroscena di una serata tesissima, in cui Donnarumma e Vasilj hanno incarnato perfettamente tutta la pressione del momento. Un episodio che racconta quanto, in partite di questo peso, anche un semplice foglietto possa trasformarsi in motivo di scontro.