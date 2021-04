Cagliari, Sottil: «Infortunio grave ma ho letto tante cose non vere»

Riccardo Sottil parla a cuore aperto e chiarisce sulle sue condizioni relativamente alla sua assenza. Le sue parole

Riccardo Sottil, intervenuto attraverso una storia su Instagram, ha voluto dire la sua riguardo all’infortunio che l’ha costretto a saltare gli ultimi mesi:

«Ho letto tante cose non vere sulla mia assenza in questi mesi ma sono io il primo ad essere dispiaciuto per l’infortunio e per non essere riuscito ad aiutare i miei compagni. Sono io il primo a voler rientrare appena possibile perché la domenica mi manca tanto. Ho avuto una lesione al tendine del retto femorale sinistro, un infortunio serio che mi ha costretto a saltare anche il giro di qualificazione agli Europei con la mia Nazionale. Purtroppo non sono guarito del tutto e mi servirà ancora un po’ di tempo, spero il prima possibile per entrare e raggiungere l’obiettivo cha abbiamo».

