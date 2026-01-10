Soulé polverizza record e statistiche: solo Yamal come il gioiellino della Roma in Europa. Di cosa stiamo parlando

Soulé ha segnato un record: solo Yamal come il fantasista della Roma in Europa. Di cosa si tratta

La Roma torna a sorridere e lo fa nel segno della qualità e della sostanza. Allo Stadio Olimpico, i giallorossi superano il Sassuolo con un solido 2-0, rilanciando le proprie ambizioni in classifica. Una prestazione matura quella della squadra capitolina, che ha saputo sbloccare una gara insidiosa grazie al talento cristallino dei suoi singoli, lasciando poco spazio alle ripartenze della formazione neroverde.

Soulé, gol e record: come Lamine Yamal

A prendersi la scena è stato ancora una volta Matías Soulé. L’attaccante esterno argentino, classe 2003, ha sbloccato il match con una giocata d’autore, confermandosi l’uomo in più di questa stagione. Ma la rete segnata al Sassuolo non vale solo per il tabellino: proietta l’ex Juventus nell’olimpo del calcio europeo. Con il gol di oggi e i recenti assist, Soulé ha raggiunto quota 10 partecipazioni attive ai gol (6 reti e 4 assist) anche in questa annata. Il dato fornito da Opta è clamoroso: tra i giocatori nati dal 2003 in avanti, Soulé è soltanto uno dei due calciatori – insieme al fenomeno del Barcellona Lamine Yamal – ad aver preso parte ad almeno 10 gol in ciascuna delle ultime tre stagioni nei cinque maggiori campionati europei. Una continuità di rendimento spaventosa per un ragazzo della sua età, che certifica la sua definitiva esplosione a livello internazionale.

Il sigillo di Manu Koné

Se Soulé ha messo la fantasia, Manu Koné ci ha messo i muscoli e gli inserimenti. Il centrocampista francese ha chiuso i conti siglando il gol del raddoppio. Una rete che premia il lavoro oscuro dell’ex ‘Gladbach, diventato ormai un perno insostituibile per l’equilibrio tattico della Roma. Il Sassuolo ha provato a reagire, ma ha sbattuto contro il muro giallorosso e un Olimpico in festa. Tre punti pesanti che ridanno ossigeno alla classifica e morale all’ambiente.