Soulé ottimista: «Roma, ci aspettiamo grandi risultati per la rincorsa Champions League. Sulla situazione di Dybala...»

Matias Soulé, attaccante della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Sky Sport in vista della rincorsa alla Champions, citando anche Dybala.

CONTINUITÀ DI RISULTATI DELLA ROMA – «Pensiamo a noi e continuiamo così, poi aspettiamo i risultati delle altre. Partita difficile come a Cagliari, loro hanno un gioco particolare. Per fortuna abbiamo vinto, quello che ci serve in queste partite».

DYBALA – «Lui è un leader, molto importante per noi. Sarà sempre qui, per noi è un plus».