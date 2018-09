Dove vedere Spagna-Croazia, seconda partita del Gruppo 4 Divisione A della Nations League 2018/2019, in diretta tv e streaming

Spagna-Croazia è la partita valida per la Nations League 2018/2019 in programma martedì 11 settembre 2018 in Spagna presso lo stadio Manuel Martínez Valero di Elche alle ore 20.45. La Croazia, rivelazione del mondiale e medaglia d’argento a Russia 2018, cerca di dar seguito a quanto ottenuto nell’ultimo torneo internazionale e lo fa in terra spagnola, dove la nuova roja di Luis Enrique è pronta a prendersi delle rivincite dopo le delusioni russe. Oltre che sul campo, sarà avvincente anche la sfida tattica dalle due panchine, dove si oppongono Luis Enrique e Zlatko Dalic.

Spagna-Croazia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle frequenze in digitale terrestre di Canale 5, emittente che ha acquisito i diritti della Nations League per tutte le partite che non riguarderanno l’Italia (le cui gare saranno come sempre trasmesse invece in chiaro dalla Rai). L’incontro sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app ed il sito Mediaset Play.

Spagna-Croazia, le probabili formazioni

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Caravajal, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Marcos Alonso; Sergi Busquets, Thiago, Saul; Isco, Diego Costa, Asensio. Allenatore: Luis Enrique

CROAZIA (4-2-3-1): L. Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Kramaric. Allenatore: Zlatko Dalic