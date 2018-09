Spagna-Croazia: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Nations League 2018/2019

Spagna-Croazia, gruppo 4 Lega A Nations League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Spagna-Croazia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Spagna-Croazia: formazioni ufficiali

Spagna-Croazia: probabili formazioni e pre-partita

Spagna-Croazia è la partita valida per la Nations League 2018/2019 in programma questa sera in Spagna presso lo stadio Manuel Martínez Valero di Elche alle ore 20.45. La Croazia del CT Slavko Dalic, rivelazione del mondiale e medaglia d’argento a Russia 2018, cerca di dar seguito a quanto ottenuto nell’ultimo torneo internazionale e lo fa in terra spagnola confermando una formazione più che rodata qualche mese fa. Esordio col botto per il neo CT iberico, che qualche giorno fa ha saccheggiato Wembley battendo l’Inghilterra per 2-1. Luis Enrique apporterà qualche modifica. Non ci saranno Jordi Alba, Piquè ed Iniesta, al loro posto ci saranno rispettivamente Marcos Alonso, Nacho e Saul.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcos Alonso; Busquets, Thiago, Saúl; Isco, Rodrigo, Iago Aspas. All.: Luis Enrique

CROAZIA (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Jedvaj, Pivaric; Brozovic, Modric; Rebic, Rakitic, Perisic; Kramaric. All.: Dalic

Spagna-Croazia: i precedenti del match

Le ultime cinque sfide tra Spagna e Croazia hanno visto vincere per ben tre volte le Furie Rosse, che si sono imposte per 1-0 ad Euro2012, 2-1 nel 2006 e 3-1 nel 1999 in amichevole. Un solo pareggio, ancora in amichevole, per 0-0 nel 2000. L’unica vittoria croata è stata anche l’ultima sfida disputata tra queste due nazionali, il 2-1 balcanico è stato ottenuto ad Euro 2016.

Spagna-Croazia: l’arbitro del match

Arbitra il francese Ruddy Buquet, un direttore di gara che solitamente lascia molto giocare e sventola cartellini solo se strettamente necessario.

Spagna-Croazia Streaming: dove vederla in tv

Spagna-Croazia sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app o sul sito Mediaset Play.