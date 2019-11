Spagna, l’emozione di Pau Lopez: «Terrò la maglia dell’esordio come un tesoro»

Il portiere della Roma, Pau Lopez, ha esordito con la maglia della Spagna nella vittoriosa trasferta di Malta, ecco le sue parole

Il portiere della Roma, Pau Lopez, ha esordito con la Spagna nell’ultimo match giocato dalle Furie Rosse contro Malta, asfaltato per 0-7. L’estremo difensore ha poi commentato all’ emittente spagnola sefutbol.com le emozioni vissute all’esordio. Ecco cosa ha detto.

EMOZIONI – «Terrò la maglia come un tesoro. Alla fine sono ricordi che rimarranno per sempre. Proprio come ho conservato quella con cui ho debuttato contro la Bosnia in un’amichevole. L’allenatore dice la formazione sempre poche ore prima della partita. Fino a venerdì non sapevo che avrei giocato. Scendere in campo con la maglia della propria nazionale è il sogno di tutti i giovani calciatori e poter giocare con questi compagni è un’enorme gratificazione. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato, mi hanno aiutato a crescere fino a giocare in nazionale»