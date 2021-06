Spagna, Eric Garcia: «Luis Enrique si fida dei giovani, gli sono grato»

Il difensore della Spagna Eric Garcia ha elogiato il lavoro di Luis Enrique con i giovani

Eric Garcia, difensore della Spagna appena tornato al Barcellona dopo l’esperienza la Manchester City, al Mundo Deportivo ha parlato dell’esperienza a Euro 2020 della Nazionale spagnola.

LUIS ENRIQUE – «Ha dimostrato in tutti gli allenamenti che si fida molto dei giovani, ovviamente quando entriamo in campo dobbiamo restituire la fiducia che ci dà. Come ti ho detto, sono molto grato a Luis Enrique».

GIRONE – «Eravamo fiduciosi. Sapevamo che se avessimo fatto le cose nel modo giusto e avessimo avuto un po’ di fortuna, tutto sarebbe andato nella direzione giusta e così è stato. Con il supporto dei tifosi, la fiducia e il lavoro in ogni allenamento, le parole dell’allenatore, siamo stati premiati. Anche se sappiamo che non abbiamo fatto nulla perché ora contro la Croazia sarà una partita dura».