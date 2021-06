Spagna-Portogallo 0-0: Madrid fischia Ronaldo e Luis Enrique

Spagna Portogallo finisce a reti inviolate nonostante tanti occasioni da ambo le parti. E Ronaldo viene fischiato

Finisce a reti inviolate il match amichevole tra Spagna e Portogallo, ultimo match prima dell’inizio di Euro 2020. A Madrid, di fronte a quasi 15 mila spettatori, le due squadre hanno avuto tante occasioni senza però riuscire a segnare.

In campo anche Morata e Ronaldo: il primo ha colpito una traversa al 91′ mentre il secondo ha ricevuto una valanga di fischi. Il pubblico di Madrid, infatti, lo ha fischiato ad ogni tocco di palla così come Luis Enrique, che non ha convocato nessun calciatore del Real Madrid.