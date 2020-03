Spal: la crescita di Petagna in zona gol

Alla Spal, Petagna è diventato molto più incisivo in zona gol. L’attaccante ex Atalanta ha numeri di tutto rispetto

All‘Atalanta, Petagna si era affermato come attaccante bravo a lavorare per la squadra ma poco incisivo in zona gol. Alla Spal, invece, l’attaccante è nettamente cresciuto in fase di finalizzazione. 16 reti nella stagione passata, mentre quest’anno è già a 11.

Nonostante l’aridità offensiva della Spal, Petagna è il quinto giocatore che tira di più in Italia: ben 81 tentativi fin qui, con 0.46 di Expected Goals ogni 90′. Vedremo dove giocherà la prossima stagione.