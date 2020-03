Spal: quale è il peso tecnico di Valdifiori

Valdifiori è il principale generatore di occasioni della Spal. Si tratta anche del giocatore che effettua più passaggi

La Spal ha disputato una delle ultime gare di Serie A prima dello stop, ottenendo un successo prezioso in chiave del Parma. Per il momento, numeri alla mano, Valdifiori è – in un’annata complicata – uno dei principali riferimenti della manovra.

L’ex Torino, tra chi ha disputato almeno 800′, è infatti il giocatore della squadra con più passaggi (50.8 per 90′). In una squadra molto sterile offensivamente, Valdifiori è anche importante in zona di rifinitura: 2 assist fin qui (record insieme a Strefezza) e per distacco primo per passaggi chiave (2.8 per 90′). Insomma, è il principale generatore di occasioni della squadra.