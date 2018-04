Spal-Roma: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Spal-Roma, 34ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco al fischio d’inizio della sfida che metterà di fronte SPAL e Roma per il primo anticipo della 34° giornata di Serie A. Reduce da 6 pareggi consecutivi, la formazione di Semplici dovrà cercare di ottenere più punti possibile per la salvezza, ma la Roma, dal canto suo, non vorrà perdere terreno per conquistare un posto in Champions League, trovandosi tallonata da Lazio e Inter. Ecco le formazioni ufficiali e tra poco la cronaca live del match

Spal-Roma: diretta live e sintesi

Spal-Roma: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali. Un solo cambio per il 3-5-2 di Semplici con il ballottaggio a centrocampo vinto da Everton Luiz, ai danni di Grassi. Molti cambi, invece, per la Roma di Di Francesco rispetto alle previsioni della vigilia, a partire dal modulo, non più il 4-3-3 ma il 4-3-2-1 con un corposo turnover in vista di Liverpool: Bruno Peres titolare al posto di Florenzi, cos’ come Pellegrini, Gonalons e Schick, al posto dei titolarissimi De Rossi, Under e Dzeko.

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton, Schiattarella, Kurtic, Mattiello; Antenucci, Paloschi. Allenatore: Semplici.

ROMA (4-3-2-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Jonathan Silva; Lor. Pellegrini, Gonalons, Strootman; Nainggolan, El Shaarawy, Schick. Allenatore: Di Francesco

Spal-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Quella che andrà in scena a Ferrara tra SPAL e Roma sarà, nonostante l’abissale differenza tecnica e di rendimento, una gara delicata perché la formazione di Semplici si è rivelata un osso duro anche per molte big del campionato, come potranno ricordare Juventus e Inter. I padroni di casa sono reduci da 6 pareggi consecutivi e, al momento, sono salvi a un punto di distanza dalla retrocessione ma la loro situazione non può assolutamente ritenersi tranquilla. Per l’occasione, il tecnico si affiderà ancora una volta al suo marchio di fabbrica, il 3˗5˗2: da valutare le condizioni di Schiattarella in mezzo al campo, in ballottaggio con Viviani, ex del match; interessante sarà anche il ballottaggio tra Everton Luiz e Grassi con il secondo in leggero vantaggio. In avanti, infine, uno tra Antenucci e Floccari partirà titolare al fianco di Paloschi.

La Roma, dal canto suo, arriva dall’importante vittoria casalinga ottenuta contro il Genoa che la proietta in terza posizione, sempre davanti a Lazio e Inter. Con un inevitabile occhio a Liverpool, Di Francesco dovrebbe schierare il suo 4˗3˗3: assente Kolarov, per affaticamento, al suo posto dovrebbe esordire Jonathan Silva, in ballottaggio con Pellegrini; pienamente recuperato, Perotti potrebbe riprendere il suo posto nel trio d’attacco, anche se il tecnico scioglierà le riserve all’ultimo momento.

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Schiattarella, Kurtic, Mattiello; Paloschi, Antenucci. A disposizione: Marchegiani, Gomis, Vaisanen, Vitale, Schiavon, Konate, Dramè, Viviani, Everton Luiz, Floccari, Bonazzoli. Allenatore: Semplici

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Silva; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Ünder, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Skorupski, Lobont, Peres, Jesus, Capradossi, Luca Pellegrini, Gerson, Pellegrini, Gonalons, Schick, Antonucci, Perotti. Allenatore: Di Francesco

Spal-Roma: i precedenti del match

Il primo anticipo della 34° giornata vedrà sfidarsi sul terreno dello stadio “Paolo Mazza” di Ferrara la SPAL di Semplici e la Roma di Di Francesco; una gara dal sapore amarcord, dal momento che, tolta la gara più recente (quella dell’andata), tutte le precedenti si sono disputate prima del 1968. Quella di oggi sarà la sfida numero 32 in Serie A, di cui 18 disputate allo stadio emiliano, con un bilancio che recita 10 successi biancazzurri, 4 vittorie giallorosse e 4 pareggi. L’ultimo successo della SPAL risale addirittura al gennaio 1967, conclusosi 1˗0, grazie alla rete di Dell’Omodarme. Escludendo la massima categoria, lo scontro più recente risale, invece, all’agosto 1982, in una sfida di Coppa Italia finita 1˗0 per i giallorossi.

Spal-Roma: l’arbitro del match

Sarà Paolo Tagliavento della sezione di Terni l’arbitro designato a dirigere il primo anticipo della 34° giornata di Serie A, in programma allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara oggi alle 15, tra SPAL e Roma. Per il direttore di gara umbro ˗ classe ’72, parrucchiere di professione ˗ sarà la 16° partita in questa stagione, oltre alle 4 in Champions League e a quella di Europa League. Due sono state le occasioni nelle quali Tagliavento ha diretto i prossimi avversari: la Roma alla 18° giornata, nella supersfida contro la Juventus, finita 1˗0 per i bianconeri e la SPAL alla 20°, nel match contro la Lazio, conclusosi con la netta vittoria dei biancocelesti per 5˗2. Nel bilancio totale, Tagliavento ha diretto 24 partite per i giallorossi e solo uno per la SPAL. L’esperto fischietto, infine, sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Vivenzi; il quarto uomo sarà Calvarese mentre alla postazione VAR siederà Fabbri, coadiuvato da Peretti.

Spal-Roma Streaming: dove vederla in tv

