Spalletti scuote la squadra: «Vi state giocando la Juventus!». Il retroscena sul discorso fatto al gruppo e la richiesta verso il Galatasaray

La Juventus si trova di fronte a un delicato bivio decisivo della propria annata, compressa in una settimana che definirà non solo la classifica, ma l’identità del progetto. Dopo il pesante tonfo casalingo maturato contro il Como, l’aria all’interno della Continassa si è fatta improvvisamente pesante, carica di una profonda delusione che Luciano Spalletti ha cercato di scuotere attraverso un confronto diretto, onesto e brutale nella sua sincerità.

Il tecnico toscano, pur ammettendo apertamente le proprie colpe nella gestione dei momenti successivi alla sconfitta contro l’Inter, ha spostato il focus dal proprio futuro a quello del gruppo, lanciando un monito severo che risuona come un’ultima chiamata. Come riportato sulle pagine dell’edizione odierna di Tuttosport, l’allenatore ha chiarito che i calciatori si stanno giocando la permanenza nel club («In queste partite vi state giocando la Juventus»). Non si tratta solo di centrare la vitale qualificazione alla prossima Champions League o di inseguire la gloria sportiva; si tratta di dimostrare quotidianamente di essere all’altezza di una maglia gloriosa che non ammette alcuna fragilità. Restare a bordo del treno bianconero rappresenta infatti un privilegio che va sudato e guadagnato costantemente sul campo, dimostrando di saper assorbire i colpi e reagire alle avversità.

Al delicato summit mattutino hanno assistito in silenzio anche i vertici societari: l’amministratore delegato Comolli, Modesto e Giorgio Chiellini. La loro presenza ha conferito ulteriore peso alle parole del mister. Ora la richiesta in vista della missione di mercoledì contro il Galatasaray è di scendere in campo con maggiore leggerezza. L’orizzonte vero resta però l’imminente scontro diretto con la Roma in campionato, potendo finalmente contare sui fondamentali rientri di Bremer e Vlahovic per invertire in modo definitivo l’attuale e pericolosa rotta sportiva.