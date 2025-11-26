Juve, Spalletti soddisfatto: «Vittoria? Non si tratta di scelte individuali, ma di...». - Calcio News 24

Spalletti: “La Juventus deve crescere in convinzione e personalità”

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Champions League tra Juventus e Bodo Glimt, offrendo un’analisi attenta della prestazione dei suoi giocatori. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di mantenere una squadra compatta e coraggiosa, capace di giocare a viso aperto su un campo difficile. «Abbiamo mostrato una parvenza di squadra vera, con ribaltamenti di fronte e gioco a tutto campo», ha spiegato Spalletti, evidenziando le difficoltà affrontate nel primo tempo, dove alcune occasioni facili non sono state sfruttate.

Il tecnico ha poi difeso le scelte effettuate durante la partita, chiarendo che il suo obiettivo è far crescere l’intera rosa: «Non si tratta di scelte individuali, ma di sviluppo collettivo. Ho visto calciatori con un volto più rilassato. Questi ragazzi soffrono e non sono menefreghisti come qualcuno vorrebbe far credere».

Riguardo alla partita, Spalletti ha elogiato la capacità della Juventus di reagire anche nei momenti complicati, sottolineando che giocare su un campo così impegnativo richiede adattamento e sacrificio. «Ci eravamo informati sulle difficoltà e i giocatori hanno fatto il massimo», ha aggiunto, sottolineando la qualità della vittoria.

Il tecnico ha poi parlato dell’importanza di allenare non solo il fisico, ma anche la mente dei giocatori. «La squadra deve crescere in convinzione e personalità. Subiamo ancora la pressione esterna, ma dobbiamo essere questi», ha detto Spalletti, evidenziando la necessità di costruire ritmo e continuità in allenamento, affrontando situazioni reali di gioco.

In conclusione, Spalletti ha ribadito fiducia nella squadra, convinto che i suoi giocatori abbiano le qualità per migliorare sia mentalmente sia tatticamente. La vittoria contro il Bodo Glimt rappresenta un passo importante per consolidare morale e autostima, elementi chiave nel progetto del tecnico alla guida della Juventus.