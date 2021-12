Conferenza stampa Spalletti: le parole del tecnico alla vigilia del Leicester

La conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista della sfida di domani contro il Leicester. Le parole del tecnico

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza in vista della sfida di domani contro il Leicester. Ecco le sue parole alla vigilia del match di Europa League:

SALUTE NAPOLI – «I miei calciatori sono in salute, per cui non devo cambiare niente. E’ chiaro che in un momento in cui i risultati scricchiolano la divisa del Napoli diventa anche più pesante, dunque c’è da esibire una forza mentale superiore e mantenere la testa lucidità. Conta questo.»

OSIMHEN – «In base a come reagisce si vedranno i tempi di recupero. Lo monitoreremo giorno dopo giorno. Conoscendo l’elemento, siamo molto fiduciosi per un recupero il prima possibile. Per accorciare i tempi si farà tutto il possibile.»

DENTRO O FUORI – «Sì, ci vogliono motivazioni enormi. Per noi tutte le partite sono da dentro o fuori. Se siamo a questo punto qui, non abbiamo considerato molto da dentro o fuori quelle all’inizio, abbiamo commesso qualche leggerezza. Contro l’Atalanta abbiamo giocato bene al di la del risultato, lo dicono i dati. Poi è chiaro che nelle partite ci sono gli episodi e se si arriva con la testa giusta in quegli episodi puoi sfruttarne qualcuno. La gara l’abbiamo fatta pari pari agli avversari.»

TURNOVER – «Siamo quattordici domani. A chi si riferisce? Elmas, ad esempio, io dico che ha giocato più di tutti. Mario Rui ha giocato meno di tutti perché non ha giocato in nazionale. Il problema è generale. La difficoltà è lì dietro la porta. Se ci si mettiamo anche i tre casi di Covid-19 si completa il quadro.»

TIFOSI –«Se si va a fare un confronto con gli altri stadi e le altre partite, se si gioca di giovedì alle 18:30 la cosa stride da tutte le parti.»

POLITANO-DEMME – «Stanno meglio entrambi perché hanno fatto degli allenamenti in più e il livello di risposta si è alzato.»

RIENTRO FABIAN E INSIGNE – «Proviamo a recuperarli per domenica. Faremo tutto il possibile.»

DIFESA – «Si va un po’ dietro alla ricerca degli avversari. Se una squadra propone tre attaccanti è meglio metterne quattro in difesa, ma è legato allo sviluppo dell’azione. In fase di possesso puoi fare un po’ quello che ti pare. Puoi mandare un mediano dentro tra centrale e terzino, come fa spesso l’Atalanta che porta sei giocatori sull’arco della difesa a far girare il pallone. Quando la palla ce l’ho io, decido io che impostazione dare. Anche il Leicester a volte fa entrare un centrocampista fuori linea per ampliare il raggio d’azione sulla costruzione.»

MANOLAS – «Non ha i 90 minuti. Verrà in panchina, potrebbe entrare. In allenamento dovremo portarlo a riavere i 90 minuti ai livelli che vogliamo.»

MALCUIT – «Ha fatto bene contro l’Atalanta. Meglio quando va in spinta e corsa, meno quando deve scegliere la giocata meno.»

PRIMAVERA – «Abbiamo un contatto quotidiano con l’allenatore della Primavera, portiamo ogni giorno qualche ragazzo ad allenarsi con noi per renderci conto di chi può darci una mano in questi momenti. Li teniamo in considerazione.»

MERTENS-LOZANO – «Sono tutti pronti a dare il massimo di quello che gli viene richiesto. Io ho sempre detto di avere a che fare con un gruppo che ha talento e attributi. Uno come Di Lorenzo sabato scorso è stato male, non ha potuto dormire per tutta la notte, senza far colazione e pranzare, ha giocato e ha fatto una partita stratosferica. La testa dei calciatori è quello che vogliono andare a prendere e portare a casa. Poi ci sono gli avversari e gli episodi, ma sono tutti molto disponibili a fare gli straordinari.»

GHOULAM – «E’ quasi pronto per giocare, ha già espresso il valore che doveva esprimere ultimamente affinché venisse preso in considerazione da me.»