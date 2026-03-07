Spalletti prima di Juve Pisa: «Contento di passare qui il compleanno, alla squadra ho chiesto una cosa»

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua prima dell’inizio del match di campionato contro il Pisa

Intervenuto nel corso del prepartita di Juventus Pisa, il tecnico dei bianconeri, Luciano Spalletti, ha presentato così il match valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

REGALO DI COMPLEANNO – «E’ scontato… a me è capitato nella mia vita, essendo esperto di compleanno, di passarli da tutte le parti del mondo e con persone diversissime, oggi sono contento di passarlo qui con i miei calciatori e siccome non mi hanno fatto il regalo, mi piacerebbe avere una foto di fine partita dove loro cantano insieme alla nostra Curva».

PAREGGIO CON LA ROMA IMPORTANTE – «Sì, ,ma è chiaro che quando poi si vanno a fare le statistiche, parlano di numero, ma non del perché sono arrivati questi numeri, per cui dentro ci sono delle valutazioni e il fatto che il pubblico ci sia così vicino anche in questo momento, dove non abbiamo portato a casa quello che dobbiamo fare, è segno che abbiamo mandato dei segnali e loro sono la nostra statistica più importante. Poi per quanto riguarda quello che bisogna fare, noi la partita dobbiamo vincerla, tutte le partite dobbiamo vincerle prima dentro noi stessi e poi dentro il campo».